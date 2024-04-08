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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صلاة لجميع قيادات الدولة.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسي بمناسبة عيد الفطر

الانبا ابراهيم إسحاق
الانبا ابراهيم إسحاق

أرسل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك برقيات تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك .. وجاء نصها كالآتي: 

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية. ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

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