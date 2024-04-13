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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفال الأقباط بتجليس الأنبا اكسيوس أسقفا لإيبارشية المنصورة وتوابعها

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اللينك

 

احتفل الاقباط الكنيسة بمحافظة الدقهلية، اليوم، داخل كاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بتجليس الأنبا اكسيوس ، اسقفًا علي ايبراشية المنصورة وتوابعها خلفًا للأنبا داود، الذى رحل منذ فترة.

تولى الانبا ليب أسقف ميت فمر كقائمًا بالأعمال وكان الأنبا إكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون بالقاهرة، قد صدر له قرارًا من البابا تواضروس الثاني باب الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتوليه مهام اسقف المنصورة.

وجرى رسامة الانبا اكسيوس أسقفًا لعين شمس في 6 مارس 2021 تحليسه اليوم أسقفًا على إيبارشية المنصورة وتوابعها .  

 وحضر الاحتفالية الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية السابق، والقيادات الامنية والتنفيذية والشعبية واعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الآباء المطارنة والآباء الأساقفة المشاركون فى الصلاة.

 ولد الأنبا اكسيوس في مارس 1974 في رهبته كان له أعمال خدمة في أعمال الدير المتنوعة. 
خدم لفترة قصيرة في دولة الإمارات العربية وخدم منطقة عين شمس والمطرية.

وكانت اللجنة المنظمة لحفل تجليس الأنبا اكسيوس اسقف علي ايبراشية المنصورة وتوابعها .

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أعضاء مجلسى النواب والشيوخ السيدة العذراء مريم السيدة العذراء الملاك ميخائيل طريرك الكرازة المرقسية محافظة الدقهلية منطقة عين شمس كاتدرائية السيدة العذراء أسقف المنصورة

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