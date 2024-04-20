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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تخفيف أحمال في هذه الفترة.. خبر عاجل من الحكومة بشأن انقطاع الكهرباء

صدى البلد

كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التى تشهد احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

 

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وقال  محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يتم وقف تخفيف الأحمال عن الكنائس في فترة أعياد عيد القيامة على مستوى الجمهورية".

 

وتابع محمد الحمصاني :" سيتم وقف تخفيف الأحمال عن الكنائس خلال فترة احتفالات عيد القيامة المجيد وسيتم عودة تخفيف الأحمال بعد انتهاء احتفالات عيد القيامة ".

 

وأكمل محمد الحمصاني :" نستهدف إجراء عملية إصلاح هيكلي لزيادة الصادرات وتوفير المزيد من السيولة الدولارية لإنهاء تخفيف الأحمال ".

 

 ولفت محمد الحمصاني :" شبكة الكهرباء الحالية قادرة على تغطية احتياجات مصر من الكهرباء لكن هناك ضغوط على توفير قدر كبير من الوقود اللازم لتوليد الكهرباء ونحتاج إلى سيولة دولارية كبيرة ولجأنا لتخفيف الأحمال لحين الحصول على السيولة  الدولارية  لشراء الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء ".

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