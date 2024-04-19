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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: التأمين الصحي يتحمل تكلفة زيادة أسعار الدواء.. ونخفف أحمال الكهرباء بالعاصمة الإدارية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن الأخبار المتداولة بشأن لرفع أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة بنسبة 50%، قائلا: “ارتفاع أسعار الدواء سيكون بسبب ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه” مشيرا إلى أن «التأمين الصحي سيتكفل بالزيادة في أسعار الدواء عن المواطنين".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، أنه يتم ترشيد الكهرباء في العاصمة الإدارية، وليس صحيحا ما يتداول بشأن عدم قطع الكهرباء هناك.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك تخفيفا لأحمال الكهرباء في الجهاز الحكومي في العاصمة الإدارية، مثل كل محافظات مصر. 

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