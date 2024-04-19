الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن موعد انتهاء العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن الحكومة مدركة كل الأعباء المترتبة على تخفيف أحمال الكهرباء، مضيفا أنها تعمل بقوة على إنهاء هذا الأمر، ولن يكون مستمرا بشكل تام.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على كل الموارد لحل لهذه الأزمة، فقطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن الدولة استهدفت مؤخرا ضبط سوق النقد.