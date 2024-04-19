متحدث الوزراء: نتابع ملف انخفاض أسعار السلع بشكل يومي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه الأسبوعي، أن الأسعار شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسبة انخفاض السلع الأساسية 27% وباقي أسعار السلع 25%.

وأضاف المستشار محمد الحمصانى في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الإفراجات الجمركية بلغت أكثر من 8 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، مشددا على أن هناك متابعة يومية لملف الأسعار في الأسواق حيث شهدت أسعار الجملة انخفاضا ما بين 30 إلى 40%.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن سعر رغيف الخبز السياحي سيشهد انخفاضا بداية من يوم الأحد، حيث سيصل سعر رغيف الخبز زنة 80 جراما إلى 1.5 جنيه، بعد أن سجل 3 جنيهات، موضحا أن انخفاض سعر الخبز يصل إلى ما بين 30 إلى 45%.