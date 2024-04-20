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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توفير الكهرباء .. منتدى رفيع المستوى بشرم الشيخ تحت رعاية مجلس الوزراء

صدى البلد

 تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتعاون مع اتحاد مرافق الطاقة الأفريقية APUA وبنك التنمية الأفريقي المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة وبالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر والمزمع عقده خلال  الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2024 بمدينة شرم الشيخ.

يستهدف المنتدى حشد الوزراء الأفارقة المعنيين بالكهرباء والطاقة المتجددة للدول أعضاء APUA ورؤساء مرافق الكهرباء الأفريقية وممثلى تجمعات الطاقة الإقليمية وشركاء التنمية الدوليين وذلك لطرح ومناقشة القضايا الهامة الخاصة بأمن الطاقة وتوفير الكهرباء والتصنيع المتكامل الاقليمى ومشروعات الربط الكهربائى وسوق الكهرباء الإفريقية الموحدة .

وتتضمن أجندة المنتدى خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجارى  إقامة منتدى الحوكمة والقيادة لمرافق الكهرباء ، ومنتدى سوق الكهرباء الأفريقية الموحدة ، والمنتدى الوزاري بالإضافة إلى تنظيم معرض على هامش المنتدى للشركات المصرية والعالمية والمصنعين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة .

يأتى ذلك في اطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.

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