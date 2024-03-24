وظائف خالية بشركة الكهرباء.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن وظائف شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، بعد الإعلان عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بها من درجة مدير عام ذات الربط 125.

وبحسب الإعلان الصادر عن الشركة، جاءت الوظائف المطلوبة، على النحو التالي:



مدير عام الإدارة العامة لصيانة التوربينات بمحطة كهرباء سيدي كرير المركبة بقطاعات الإنتاج.

مدير عام الإدارة العامة للعقود والفتاوى بقطاع الشؤون القانونية

وحددت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، الشروط الخاصة لشغل الوظائف القيادية، من خلال الإعلان رقم 3 لسنة 2024.

وتتضمن أفضل 10 وظائف خلال العشر سنوات المقبلة، وظيفة محلل البيانات والعلماء في المرتبة السادسة، وبعدها في المرتبة السابقة وظيفة مهندسي الروبوت، ثم المرتبة الثامنة وظيفة مهندسي التكنولوجيا الكهربائية، ووظيفة مشغلي المعدات الزراعية في المرتبة التاسعة، وأخيراً في المرتبة العاشرة وظيفة متخصصي التحول الرقمي.