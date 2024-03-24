عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد .. عبر هذا الرابط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، الليلة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد فصل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام ٢٠٢٤ وذلك لعدد ١٥ محافظة، وذلك عبر الرابط التالي : 

https://jobs.caoa.gov.eg/ 

وكان قد استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تفقدا سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل ١١ ألفا و ١١٤ وظيفة معلم مساعد للعام الثالث بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأشاد الدكتور رضا حجازي وزير التريبة والتعليم بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد، وهو ما رصدته الوزارة من تميز الناجحين بالمسابقتين للعامين الأول ٢٠٢٢ والثاني ٢٠٢٣.

استخدام تقنية الباركود لتأمين أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس|صور

وزير التعليم : حريصون على سد عجز المعلمين في المدارس  

وأكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على سد العجز في المعلمين، خاصة مع توجه الوزارة الذي بدأته مؤخراً في تعدد أنواع المدارس لتلبية الاحتياجات المختلفة للأسر المصرية في تعليم أبناءهم.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن اختيار المعلمين الجدد فى المسابقات المستهدفة والتى يتم من خلالها اختيار 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات تتم بشفافية مطلقة، وآليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة، موضحا أن مراحل المسابقات تتم بشكل إلكتروني ومميكن فى جميع الاختبارات.

وفي حوار مع المعلمين المتقدمين للمسابقة، وجه الدكتور رضا حجازي بأهمية الاستعداد لاستكمال باقي مسار الاختبارات التي بدأت باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومرورًا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدًا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة.

كما ناشد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، المعلمين المتقدمين للمسابقة بعدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء المعلومات من منصات التواصل الاجتماعي ، مؤكدا أن كافة الخطوات المتعلقة بالمسابقة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وبتواصل مباشر مع المتقدمين.

نتيجة الجهاز المركزي معلم مساعد وظائف معلم الامتحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

المالية تحسمها بقرار رسمي..هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

استخدام تقنية الباركود لتأمين أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

50 عاما في خدمة التعليم| مديرة مدرسة القديس يوسف تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل تكريم الرئيس: "شكرته على إنجازاته"

وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس|صور

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال النصف الثاني من شهر رمضان

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 .. تحرك جديد من التعليم بشأنها الآن

فرصة ثالثة| قرار عاجل بشأن المعلمين غير المُجتازين لـ اختبارات ترقي 2024

تقييماتهم مختلفة| التعليم: 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

التعليم تعقد امتحانات تجريبية لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتدريبهم على الاختبارات النهائية

ترشيحاتنا

ظاهرة نادرة تسبب تعطل شبكات الهاتف والاتصالات في هذا الموعد!

أستاذ علاقات دولية تتهم الغرب بالتورط مع أوكرانيا في حادث كروكوس سيتي

مخاوف بشأن تهديد تنظيم داعش للأمن الأوروبي.. تقرير

سعر ميني كوبر كانتري مان 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

بالقراءات العشر.. مآذن الأزهر تنقل أصوات ترتيل القرآن في صلاة التراويح

كما قضينا على هامان.. نتنياهو يتعهد بدخول رفح وقــ ـتل السنوار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

في اليوم العالمي للسل.. أعراض لن تتوقعها تشير إلى الإصابة به

بفرمان كولر| القصة الكاملة لتجديد عقود 9 نجوم مع الأهلي.. من هم؟

هل فشلت؟.. المدير التنفيذي لـ بنتلي يلقي اللوم على الفقراء والاقتصاد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ