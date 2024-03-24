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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال النصف الثاني من شهر رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن حقيقة رفع الغياب في المدارس في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم .

ومن جانبه نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرار رسمي من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ينص على رفع الغياب في المدارس في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم .

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شدد على ضرورة انتظام الدراسة طوال شهر رمضان المبارك تبعا للجداول المعلنة في المدارس .

وأضاف المصدر ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر تعليماته لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية بضرورة مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية ، مع التأكيد على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بشأن الطالب الذي يتعدى نسبة الغياب القانونية ، وذلك بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفصله من المدرسة.

وتأكيدا لذلك أصدرت المدارس على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، تنبيهات مشددة نصت على : أن الدراسة مستمرة طوال شهر رمضان ومن يتغيب عن المدرسة سيعرض نفسه للفصل.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع المدارس بضرورة العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، كما شدد على تكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس خلال اليوم الدراسي، موجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

وأكد الوزير على أنه فى ضوء تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ومساعدة الطالب على التحصيل الدراسي، قامت الوزارة مع بداية العام الدراسي بإتاحة مواد تعليمية وتدريبية قامت بإعدادها الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وتم إطلاقها مجانا على موقع الوزارة، والمديريات، والإدارات التعليمية، والمدارس.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات الترم الثاني 2024 ( امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ بدلا من 4 مايو 2024 ، على أن تنتهي امتحانات النقل والاعدادية يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين .

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