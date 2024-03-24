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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس|صور

وزير التعليم يفتتح
وزير التعليم يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس

 قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة لمحافظة الشرقية اليوم، فى إطار جولاته المستمرة بالمحافظات لمتابعة انضباط سير العام الدراسي .

حيث قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بافتتاح المدرسة الرسمية الدولية "IPS" التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، كما تفقد مدرسة فاقوس الرسمية للغات "2".

ذما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ المدرسة الرسمية الدولية بإدارة فاقوس التعليمية والتي تبلغ مساحتها ٨٧٦٢ متر مربع، وتضم عدد ٢٨ فصلًا، حيث تفقدا قاعات رياض الأطفال وتعرفهم على الحروف والكلمات الإنجليزية من خلال عدة أنشطة تعليمية مبسطة، كما تفقدا قاعة الأنشطة الرياضية والموسيقية بالمدرسة.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في المدارس الرسمية الدولية بمختلف محافظات الجمهورية باعتبارها نموذجا تعليميا متميزا يقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وبمصروفات مناسبة.

من جانبه، ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهود التي يبذلها الدكتور رضا حجازي لتطوير المنظومة التعليمية وافتتاح نماذج تعليمية متنوعة تساهم في رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل كافة الجهود من جانبها للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقد تفقد الدكتور رضا حجازي والدكتور ممدوح غراب مدرسة فاقوس الرسمية للغات "2" والتى تضم 21 فصلًا من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي، حيث تفقدا قاعتي رياض الأطفال، وشاهدا حصص التعرف على الألوان والأشكال، وكذلك حصة للتربية الرياضية، وتابعا انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة والمستوى الدراسي للطلاب ومدى استفادتهم من المناهج التعليمية.

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والأستاذ على عبدالرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس أحمد مرسي رئيس هيئة الابنية التعليمية بمحافظة الشرقية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس
وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس

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