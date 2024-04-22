محافظ جنوب سيناء: ما تقوم به شركة القناة لتوزيع الكهرباء يدعو للفخر

قال محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، إن ما تقوم به شركة القناة لتوزيع الكهرباء يدعو إلى الفخر.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم /الاثنين/ رئيس مجلس إدارة شركة القناه لتوزيع الكهرباء المهندس سامي عرفه أبو وردة، ونائبه المحاسب محمد السيسي، على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة الإفريقي في مدينة شرم الشيخ.

وأعرب عن فخره بما تقوم به الشركة، بقيادة المهندس سامي أبو وردة، سواء خلال فترة انعقاد الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)أو في إنشاء مركز التحكم الآلي؛ والذي يعد فخرا للمحافظة، أو بإنشاء مركز خدمة العملاء والمستثمرين وذوي الهمم بمدينة شرم الشيخ وكذلك التطوير الكبير الذي تشهده كافة شبكات المحافظة ومراكز الخدمة التي تقدمها الشركة حالياً، بجانب ما تقوم به الشركة من إعادة تطوير كامل لشبكات مدينة سانت كاترين و منطقة التجلي الأعظم ومشروع الريف المصري وإعادة تأهيل وتدعيم شبكة مدينة دهب ونويبع وطابا، وكذلك ما تقوم به الشركة من سرعة توصيل الكهرباء للتجمعات التنموية بالمحافظة وكافة محطات المياه والصرف الصحي.



وتناول اللقاء مناقشة كل ما يتعلق بالطاقة في قارة إفريقيا، وكذلك أهداف المؤتمر والوفود المشاركة بمؤتمر الطاقة الإفريقي بمدينة شرم الشيخ .