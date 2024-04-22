نائب يطالب الكهرباء بالتنسيق مع أهالي القرى بقنا بشأن مواعيد تخفيف الأحمال

تقدم اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو حزب مستقبل وطن بطلب إلي رئاسة مجلس الوزراء وزارة الكهرباء، ووزارة التنمية المحلية، للتنسيق الكامل مع القيادات التنفيذية والشعبية بمراكز وقري نجع حمادي ودشنا والوقف وأبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا، بشأن خطة تخفيف الأحمال ، ومراعاة جميع الظروف والمواعيد التي تتناسب مع اهالينا في جميع القري والنجوع.

وأضاف خلف الله في طلبه أن مراكز محافظة قنا تعد من المحافظات شديدة الحرارة التي تتطلب مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المناخية، التي تتطلب ان تراعي الوزارة في خطة تخفيف الأحمال التعاون مع الاهالي والقيادات التنفيذية والشعبية لتحديد المواعيد، بما يتناسب مع ظروف القرى والأهالي .

وطالب خلف الله الجهات التنفيذية بوزارة الكهرباء بمراعاة الطقوس الدينية والأعياد للمسلمين وللإخوة الأقباط وذلك بعدم قطع الكهرباء نهائيا عن المساجد والكنائس في هذه التوقيتات بما يتناسب ، مع ظروفها ومواعيدها بالتنسيق مع القيادات الدينية في هذا الشأن، بالإضافه إلى مراعاة عدم قطع الكهرباء بالمجمعات والمراكز الطبية، والمستشفيات والوحدات الصحية والجهات الإدراية التي تقدم خدمات للمواطنين وتتطلب استخدام الأجهزة الألكترونية.