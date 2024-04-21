بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة عن قرار مجلس الوزراء بتعليق وقف انقطاع الكهرباء عن الكنائس خلال الاحتفالات القادمة، بالاضافة الى تفاصيل المدة المقرر عدم تنفيذ خطة تخفيف الاحمال بها، وأيضا اخر التطورات بشأن انقطاع الكهرباء.

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفالات الأقباط، وذلك تيسيرًا على أشقاء الوطن خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

وأكد الحمصاني انه سيتم وقف تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس خلال فترة احتفالات عيد القيامة المجيد وسيتم عودة تخفيف الأحمال بعد انتهاء الاحتفالات.

كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للإخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بهذه الأعياد، متمنيا دوام التقدم لمصرنا الحبيبة، في مختلف المجالات.



