عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة عن قرار مجلس الوزراء بتعليق وقف انقطاع الكهرباء عن الكنائس خلال الاحتفالات القادمة، بالاضافة الى تفاصيل المدة المقرر عدم تنفيذ خطة تخفيف الاحمال بها، وأيضا اخر التطورات بشأن انقطاع الكهرباء.

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفالات الأقباط، وذلك تيسيرًا على أشقاء الوطن خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

وأكد الحمصاني انه سيتم وقف تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس خلال فترة احتفالات عيد القيامة المجيد وسيتم عودة تخفيف الأحمال بعد انتهاء الاحتفالات.

كما توجه  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للإخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بهذه الأعياد، متمنيا دوام التقدم لمصرنا الحبيبة، في مختلف المجالات.


 

انقطاع الكهرباء وقف انقطاع الكهرباء ندى باهي خطة تخفيف الأحمال الكهربائية كهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

حسين لبيب: هذا اللاعب مفيش زيه في مصر ولا المنطقة العربية

نشروا أخبارا كاذبة.. النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

بسبب عزاء السعدني.. أشرف زكي يهاجم محمد الباز: «مش مستنيين حد يعلمنا.. ما تعملش فتنة»

خبير لوائح يفجر مفاجأة عن إيقاف القيد للزمالك 3 فترات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ذكري وفاة الخال.. سرقة الأبواب الحديدية لمقبرة الأبنودي

صلاة الاستخارة.. كيفية أدائها في 10 خطوات مهمة

نقابة الصحفيين ترد على "المهن التمثيلية" بشأن عزاء صلاح السعدني.. فيديو

بسبب عزاء السعدني.. أشرف زكي يهاجم محمد الباز: «مش مستنيين حد يعلمنا.. ما تعملش فتنة»

بسبب عزاء صلاح السعدني.. محمد الباز: أشرف زكي مدين بالاعتذار للصحفيين

مبادرة جديدة.. خفض أسعار الخبز السياحي والفينو لـ 40%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. مي كساب تشعل السوشيال ميديا برشاقتها

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار من عيد ميلاد ابنتها

ببطن مسطح.. دينا داش تثير الجدل بعد ولادتها

داخل الجيم.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها

فيديو

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

مبادرة جديدة.. خفض أسعار الخبز السياحي والفينو لـ 40%

الصحة العالمية تحذر .. جائحة جديدة تثير مخاوف الدول من انتشار مرض مميت

معتصم النهار عن انتقادات مسلسل "لعبة الحب": مش بهتم بالكلام السلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ