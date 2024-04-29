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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس  عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات ، وتلك التقارير بشان طلبات أو اقترحات مقدمة من العديد من الأعضاء.

وجاءت هذه التقارير  على النحو التالي:                          

تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية ، و تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء طاحون، بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحى بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية.                                             

وتقريرا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعى إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي.

 وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء طاحون، بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحى بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية.                                 

وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعى إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي.

وتقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب رمضان إمام، بشأن سرعة تلبية احتياجات وحدة طب أسرةكسفريت بمحافظة الإسماعيلية، والنائب أحمد أنور شاهين، بشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي.                                                            

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوان، بشأن إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمراكز براني - السلوم - الحمام - الضبعة بمحافظة مطروح.                         

و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النواب مجدي القاضي، ومحمود أبو سديرة، وأحمد جلال أبو الدهب، بشأن تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي  ، وتقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمود القط، بشأن تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة أيام الجمعة والسبت، والنائبة هيام فاروق، بشأن إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري.                                                                      

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إطلاق منصة دولية لمقالات الرأي المصرية.                                                       

وتقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن الاقتراح المقدم من النائب أحمد أنور شاهين، بشأن إحلال وتجديد معهد سيدي سعدون - بلبيس بمحافظة الشرقة ، وكذلك مجموعة من الطلبات المقدمة من النواب وجاءت كالتالي : طلب النائبة راجية الفقي، بشأن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.                                                

وطلب النائب محمد السباعي، بشأن التوسع في تنفيذ خريطة مشروعات صناعية داخل القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.                                                    

وطلب النائبة راجية الفقي، بشأن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اللجان النوعية الحكومة اقترحات

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