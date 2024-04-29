التصعيد العسكري بالشرق الأوسط خطير.. قطر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن قطر تعمل على تنسيق المواقف بين الدول الخليجية والولايات المتحدة.

وحسب قناة "العربية"، أضاف آل ثاني أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط في غاية الخطورة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب.

كما دعا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، مشيرًا إلى أن قطر ستستمر في جهود عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين في أول محطة من جولة أوسع في الشرق الأوسط، تهدف إلى مناقشة الوضع في غزة بعد الحرب مع الشركاء العرب.

ووفقا لوكالة “رويترز”، تهدف زيارة بلينكن أيضا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات ملموسة طالبه بها الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.

زيارة بلينكن للمنطقة

وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن من المتوقع أن يلتقي بلينكن في الرياض مع مسؤولين سعوديين كبار، كما سيعقد اجتماعا أشمل مع نظرائه من خمس دول عربية هي مصر وقطر والسعودية والإمارات والأردن لإجراء المزيد من النقاش حول شكل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب.