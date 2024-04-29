أمين الناتو : أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والقذائف

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الاثنين أن أنظمة الدفاع الجوي والقذائف التي وعد بها حلفاء أوكرانيا بالفعل ليست كافية، و"هناك حاجة إلى المزيد".

وأضاف الناتو في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أن الحلف يعمل على ضمان قيام حلفائه بتزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاع الجوي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وتابع "لقد كانت هناك إعلانات رئيسية وثانوية حول المساعدة القادمة، ولكننا بحاجة إلى المزيد، وركزنا جهودنا على (أنظمة الدفاع الجوي. – RT) باتريوت”.

وقال ستولتنبرج خلال كلمته أيضًا إن الناتو يرى عواقب عدم الوفاء بالوعود على الجبهة الأوكرانية.