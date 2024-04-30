أكبر انخفاض في سعر الذهب منذ 5 أشهر.. ومفاجأة في مصنعية الجنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، قيما انخفض عيار 21 بنحو 1000 جنيه تقريبًا منذ يناير الماضي، بعد أن سجل سعر 4050 جنيهًا دون مصنعية، ولكن بعد تراجع الدولار وكبح جماح السوق الموازية، شهد المعدن الأصفر سلسلة تراجعات، متأثرًا بتراجع الأخضر حتى وصل سعر عيار 21 إلى 3060 جنيهًا.

القضاء على السوق السوداء

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، قيما انخفض عيار 21 بنحو 1000 جنيه تقريبًا منذ يناير الماضي، بعد أن سجل سعر 4050 جنيهًا دون مصنعية، ولكن بعد تراجع الدولار وكبح جماح السوق الموازية، شهد المعدن الأصفر سلسلة تراجعات، متأثرًا بتراجع الأخضر حتى وصل سعر عيار 21 إلى 3060 جنيهًا.

وسجل الجنيه الذهب تراجعا بنحو 7000 جنيه تقريبًا منذ يناير الماضي، بعدما كان يبلغ سعره نحو 30100 جنيه، ولكن مع القضاء على السوق السوداء بدأ سلسة من التراجعات، حتى وصل إلى 24560 جنيهًا.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق الصاغة المصرية، وفقًا لآخر تحديث من الشعبة العامة.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عند 24800 جنيه ، ذهب صافي وزن 8 جرامات، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من المستهلك نحو 24640 جنيها.

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم، يتراوح بين 300 و400 جنيه وذلك للجنيه الذهب المغلف، وزن 8 جرامات عيار 21، بينما يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف ما بين 100 و200 جنيه.

جاء سعر الذهب اليوم، الثلاثاء، (بيع إلى المستهلك) كالآتي:

تداول سعر الذهب عيار 24 عند 3543 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3100 جنيه.

ولامس سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2657 جنيها.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء (شراء من المستهلك).

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء (شراء من المستهلك).

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3520 جنيها.

وناهز سعر الذهب عيار 21 نحو 3080 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 2640 جنيها.

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2053 جنيها.

واتجهت أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي بدعم من الطلب القوي للبنوك المركزية والإقبال على التحوط به كملاذ آمن، مع تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، والذي يُتوقع أن يتبنى فيه صناع السياسة لهجة متشددة.

كان المعدن النفيس يُتداول بثبات عند حوالي 2330 دولارا للأونصة في جلسات التعامل المبكرة في آسيا، بعدما ارتفع بنسبة تقارب 5% خلال الشهر، ويترقب المتداولون اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

ويُتوقع أن يتجه مسئولو الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية بعد بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع في الأشهر الأخيرة، مع احتمال أن يضطر البنك المركزي إلى التراجع عن تلميحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع في ديسمبر الماضي.

قرار الفيدرالي المرتقب

يقدر المتداولون في عقود المبادلة الآن إجراء الفيدرالي الأمريكي لخفضين على الأكثر بحلول نهاية العام، وهو أقل عدد من التخفيضات المتوقعة منذ نوفمبر 2023، وعادةً ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على الذهب لأنه لا يدر عائداً.

لكن على الرغم من تأجيل الجدول الزمني لتخفيضات الفيدرالي المتوقعة، ارتفع المعدن النفيس بأكثر من 13% هذا العام، وسط مشتريات قوية من البنوك المركزية، وطلب قوي من أسواق آسيا وخاصة الصين، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط.

حظي الذهب أيضاً ببعض الدعم في الأيام الأخيرة بسبب ضعف الدولار الأمريكي، الذي انخفض أمس بعد ارتفاع الين، في ظل تكهنات بتدخل الحكومة اليابانية لدعم عملتها المتعثرة للمرة الأولى منذ عام 2022.

ويمكن أن يؤثر أي إجراء آخر على الدولار الأمريكي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين حيث يتم تسعير المعدن بهذه العملة.

ظل سعر الذهب الفوري دون تغييرات تذكر عند 2334.96 دولار للأونصة في تمام الساعة 9:27 صباحاً بتوقيت سنغافورة.

وارتفع مؤشر "بلومبرغ للدولار الفوري" بنسبة 0.1%، بعد انخفاضه 0.4% أمس. وتراجع البالاديوم، بينما استقر البلاتين والفضة.

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم بالأسواق العالمية، وخسرت نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 09:22 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.22 في المائة أو ما يعادل 5.02 دولار ليصل إلى 2333.19 للأونصة.

وهبطت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.12 في المائة أو ما يعادل 2.95 دولار لتصل إلى 2344.2 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.16 في المائة إلى 27.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنحو 0.43 في المائة إلى 928.5 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.02 في المائة إلى 961.28 دولار.