الذهب يخسر 5 دولارات بالأسواق العالمية في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم بالأسواق العالمية، وخسرت نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 09:22 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.22 في المائة أو ما يعادل 5.02 دولار ليصل إلى 2333.19 للأونصة.

وهبطت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.12 في المائة أو ما يعادل 2.95 دولار لتصل إلى 2344.2 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.16 في المائة إلى 27.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنحو 0.43 في المائة إلى 928.5 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.02 في المائة إلى 961.28 دولار.