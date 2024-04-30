من المطبخ السوري.. طريقة عمل حلوى المعجوقة

تعتبر طريقة عمل المعجوقة، هي إحدى الحلويات الحلبية الشهيرة، تشّبه حلاوة الجبن، وتمّتاز بمذاقها الشهيّ اللذيذ، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجأب الأطفال وللكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل المعجوفة ، وهي من الحلويات السورية ، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة ونصف، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل المعجوقة

طريقة عمل المعجوقة

مقادير طريقة عمل المعجوقة :

1 كوب ماء

1 كوب سكر

350 جرام جبنة موزاريلا مقطعة

1 كوب سميد ناعم

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

2 ملعقة كبيرة ماء زهر

2 كوب فستق للتزيين

1 كوب قطر بارد

للقشطة :

1 كوب كريمة خفق

2 ملعقة كبيرة سكر

4 خبز توست مقطع مكعبات

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

2 ملعقة كبيرة ماء زهر

1 كوب حليب سائل

2 ملعقة كبيرة نشا

1 علبة قشطة

طريقة عمل المعجوقة :

_ نضع في قدر كبير على النار كل من: الماء، والسكر ونقلّب حتى يذوب السكر ويغلي المزيج.

_ يضاف الجبنة الموزاريلا ونحرّك المزيج حتى تتجمّع الجبنة مع بعضها وهنا، ويضاف السميد الناعم.

_ نستمر في تقّليب المكوّنات على نار متوسّطة حتى تتجانس ثم يضاف: ماء الورد، ماء الزهر.

_ نحرّك المزيج حتى تذوب الجبنة وتتجانس مع السميد ويصّبح قوامها مطاطي مثل العجينة.

_ نفّرد المزيج (العجينة) في طبق كبير بشكل متساوي،ونتّركها جانبًا حتى تبرد تمامًا.

_ لتحّضير القشطة، نضع في قدر كبير على النار: كريمة الخفق، ملعقة سكر، وخبز التوست.

_ نخّفق مزيج الكريمة على النار باسّتمرار حتى تتجانس جميع المكوّنات معًا ثم نطفئ النار.

_ تضاف ملعقة من ماء الورد، وماء الزهر ونحرّك المزيج مرّة أخرى جيّدًا ثم نتّرك القدر جانبًا.

_ نضع في قدر آخر: الحليب السائل، ملعقة السكر المُتبقية، ملعقة ماء الورد وماء الزهر، ثم النشا.

_ نقلّب مزيج الحليب على البارد أولًا ثم نشغّل النار ونسّتمر في التقليب حتى يثّقل القوام.

_ يضاف مزيج الكريمة فوق مزيج الحليب، ثم يضاف إليهم القشطة ونقلّب هذه المكوّنات معًا.

_ نفّرد مزيج القشطة فوق العجينة الموجودة بالطبق الكبير ثم ندخل الحلى إلى الثلاجة حتى تبرد.

_ نخّرج الحلى من الثلاجة بعد أن تبرد، ثم نقوم بتزيينها بالفستق المجروش.

_ نقطّع حلى المعجوقة ونقدّمها بجانب القطر البارد.