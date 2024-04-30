عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد

خناقة بين طلاب وبلطجية
خناقة بين طلاب وبلطجية

حصل صدى البلد على فيديو من تشاجر وخناقة مجموعة من الخارجين على القانون، وبعض طلاب مدرسة أحمد بهجت التجريبية المتميزة التابعة لإدارة الهرم التعليمية، بمساكن كفر الجبل في محافظة الجيزة، أثناء أداء الامتحانات.

ليعيش طلاب المدرسة والمدرسون لحظات من الخوف والرعب في نفوسهم بسبب قيام البلطجية بتثبيت أحد الطلاب أمام المدرسة لسرقة متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول، فاستغاث الطالب بزملائه لنجدته من أيدي البلطجية.

وعلى الفور سارع الطلاب لنجدة زميلهم لتحدث مشاداة كلامية تطورت للاشتباكات بين الطرفين داخل المدرسة، ويعتدي البلطجية على الطلاب بالزجاج والأسلحة البيضاء، مما أدى لإصابة عدد منهم.

ونجح الطلاب والمدرسين في السيطرة على المشهد المرعب بالإمساك بإثنين، والاتصال بقسم شرطة الهرم، وعلى الفور حضرت قوة من الشرطة وألقت القبض عليهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

الحرب في غزة.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وأمير قطر

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

هرج ومرج بين الطلاب.. بلطجية يقتحمون مدرسة نموذجية بالهرم في الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد محطة مياه منشأة القناطر ومشروع خزان قرية جزاية

محافظ الجيزة يتابع ميدانيا نسب تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية

محافظ الجيزة وصناع الخير يسلمان منحا مالية لــ35 فتاة يتيمة وغير قادرة

تشغيل محطات الصرف الصحي بكفر الواصلين والكداية والصالحية بأطفيح خلال شهر مايو

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة مترو الأنفاق بجامعة الدول العربية

محافظ الجيزة: تنفيذ 35 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة

محافظ الجيزة يتابع جهود مديرية التموين لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز

ترشيحاتنا

جوائز المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة

استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات

ما حكم الكسب من بيع التدخين؟.. أزهري يجيب

خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد

البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار

تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة لجين عمران الأخيرة

بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد

بإطلالة جريئة.. مي حلمي تظهر بـ«هاف ستومك» يكشف عضلات البطن عبر إنستجرام|شاهد

وسط أجواء رومانسية.. تيما الشوملي تحتفل بزفافها

فيديو

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

أمطار في عز الحر.. الأرصاد تحذر هذه المناطق من الطقس

أنت محبوبي.. بتول بني تطرح أحدث أغنياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ