خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد

حصل صدى البلد على فيديو من تشاجر وخناقة مجموعة من الخارجين على القانون، وبعض طلاب مدرسة أحمد بهجت التجريبية المتميزة التابعة لإدارة الهرم التعليمية، بمساكن كفر الجبل في محافظة الجيزة، أثناء أداء الامتحانات.

ليعيش طلاب المدرسة والمدرسون لحظات من الخوف والرعب في نفوسهم بسبب قيام البلطجية بتثبيت أحد الطلاب أمام المدرسة لسرقة متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول، فاستغاث الطالب بزملائه لنجدته من أيدي البلطجية.

وعلى الفور سارع الطلاب لنجدة زميلهم لتحدث مشاداة كلامية تطورت للاشتباكات بين الطرفين داخل المدرسة، ويعتدي البلطجية على الطلاب بالزجاج والأسلحة البيضاء، مما أدى لإصابة عدد منهم.

ونجح الطلاب والمدرسين في السيطرة على المشهد المرعب بالإمساك بإثنين، والاتصال بقسم شرطة الهرم، وعلى الفور حضرت قوة من الشرطة وألقت القبض عليهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.