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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معي في الفردوس.. الأنبا باخوم يترأس صلاة ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

 ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

شارك في الصلاة القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة البصخة المقدسة بعنوان "اليوم تكون معي في الفردوس"، انطلاقًا من الكلمة الثانية للرب يسوع على الصليب.

وقارن الأنبا باخوم بين موقف اللصين في مدى قبولهم للخلاص، مشيدًا ببصيرة اللص اليمين (اذكرني يارب متى جئت في ملكوتك)، كما دعا النائب البطريركي جميع الحاضرين إلى قبول خطة الله الخلاصية في حياتهم.

كذلك، شكر الأب المطران الأب الراعي، وجميع الشمامسة، والأنشطة الخدمية، وكافة أبناء الكنيسة، لما يقوموا به، من أجل خدمة الرب، والآخرين.

وعقب انتهاء الصلاة، قدم كورال المرحلة الابتدائية بعض الترانيم الروحية، التي دارت حول "الصلب".

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