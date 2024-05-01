"التوعية بمخاطر الألغام" ندوة لحزب حماة الوطن بمطروح

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح ندوة توعوية تثقيفية حول "التوعية بمخاطر الألغام" بحضور سعيد المغواري أمين التنظيم والحاج هيبة بو مرزيق إبراهيم ميكائيل الأمناء المساعدين، بمشاركة الأمانات النوعية وأعضاء الحزب.



حيث استعرض الدكتور أحمد عامر خبير التوعية بمخاطر الألغام ودكتوراة في علوم البيئة بعرض صور ونماذج تعريفية لأعضاء الحزب، للتعرف على الأجسام الانفجارية المختلفة، لضحايا الألغام، بإصابات جسدية أو تعرضوا هم وممتلكاتهم إلى خسائر اقتصادية بسبب الألغام.



ونوه "عامر" إلى أن هناك مسئولية مجتمعية لدى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية والأحزاب والنقابات والجمعيات نحو التوعية بالألغام، خاصة في التعرف علي التعامل مع الإصابات الناتجة عن انفجار الألغام من الناحية العملية، بحيث يذهب لموقع الإصابة أولا مسئولي الحماية المدنية وخبراء إزالة الألغام، ثم يأتي الدور الطبي من إسعاف وأطباء وتمريض.



يأتي ذلك في إطار اهتمام الحزب بالتثقيف والتوعية المستمرة لكافة أعضائه بجميع أرجاء الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن. والنائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح.