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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هناك طرق أخرى.. أكسيوس: بلينكن أبلغ نتنياهو برفض الولايات المتحدة اجتياح رفح

بلينكن ونتنياهو
بلينكن ونتنياهو

أفاد موقع أكسويس نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة تعارض العملية العسكرية في رفح.

وقال بلينكن لـ نتنياهو، وفقا للمسؤول الأمريكي، إن الولايات المتحدة تعارض اجتياح رفح دون خطة قابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين والإخلاء المنظم للمدنيين من المدينة. 

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك طرقًا أفضل لهزيمة كتائب حماس الـ 4 المتواجدة في رفح، من تنفيذ الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية واسعة للمدينة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زياته إلى إسرائيل.

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