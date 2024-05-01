نتنياهو لبلينكن: مطالبة حماس بوقف الحرب ستحبط الصفقة وتؤدي إلى عملية رفح

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، إنه إذا استمرت حماس في المطالبة بإنهاء الحرب، فلن يكون هناك صفقة أسرى وستشن إسرائيل عملية في رفح، وذلك بحسب ما ذكره موقع "والا" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار.

ووفقا للموقع الإسرائيلي، فأن أحد المطالب الرئيسية لحماس هو أن تتضمن المرحلة الثانية من صفقة إطلاق سراح الأسرى أيضا التزاما إسرائيليا بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو لبلينكن إن إسرائيل لن توافق على ذلك.

و تضمن الاقتراح الإسرائيلي رغبة إسرائيلية في مناقشة "استعادة السلام الدائم" في قطاع غزة خلال المرحلة الثانية من الصفقة - وهي صيغة لا تتضمن التزاما صريحا بإنهاء الحرب.

وأشار أحد كبار الأمريكيين إلى أن بلينكن أبلغ نتنياهو أن الولايات المتحدة تعارض العملية في رفح دون خطة قابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين والإخلاء المنظم للمدنيين من المدينة.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك طرقا أفضل لهزيمة كتائب حماس الأربع في رفح من اجتياح واسع النطاق للمدينة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.