لوقف اجتياح رفح.. اعتراف أمريكي غير معلن بمسئولية إسرائيل عن كل حرائق المنطقة

قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن شارك شخصيا في جهود مكثفة في الأيام الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى للإفراج عنهم ووقف إطلاق النار والذي يعتبره عنصرا حاسما في استراتيجية أوسع بكثير في الداخل والخارج، وفق ما أورد موقع أكسيوس الأمريكي.

وقال أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي إن الاتفاق المطروح على الطاولة الآن هو السبيل الوحيد الذي يمكن تصوره لوقف إطلاق النار في غزة واحتمال إنهاء الحرب التي أثارت انتقادات حادة لبايدن بين بعض مؤيديه قبل الانتخابات الرئاسية.

واعترف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي يوم الثلاثاء بأن بايدن يضع كل تركيزه على صفقة للرهائن.

وذكر أنه عندما سئل عن الخطة البديلة إذا لم تنجح المفاوضات فقال : "يجب أن يكون هناك اتفاق".

وأضاف: "إذا تمكنا من التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فيمكننا الحصول على شيء أكثر ديمومة ومن ثم ربما إنهاء الصراع ومن ثم ربما المضي قدمًا في (أشياء أخرى) لكن يجب أن نبدأ باتفاق وإعادة هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم".

لا يزال 133 شخصًا تم أسرهم خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر محتجزين في غزة، بما في ذلك ستة مواطنين أمريكيين يقول بايدن إنه ملتزم بإعادتهم إلى وطنهم.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الأزمة الإنسانية في غزة تحسنت في الأسابيع الأخيرة، لكنهم يؤكدون أيضا على أن وقف إطلاق النار هو السبيل الحقيقي الوحيد لمعالجة الوضع بشكل منهجي وتجنب خطر المجاعة في القطاع.



واستشهدا أكثر من 34 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة .



وبحسب أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين فإن بايدن يريد بذل كل ما بوسعه للتوصل لاتفاق يعتقد أنه سيوقف العملية العسكرية في رفح، كما أن وقف إطلاق النار كجزء من صفقة تبادل سيطفئ حرائق أخرى في المنطقة و سيوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ويبعد إسرائيل وحزب الله عن الدخول إلى حافة الحرب.

