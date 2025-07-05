يسرا وحماقي وكريم عبد العزيز والرداد بحفل زفاف حفيد عادل إمام .. صور

حرص عدد من النجوم على التواجد بحفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، والذي أقيم خلال الساعات الماضية بفيلا الزعيم بالمنصورية.

ومن بين الحاضرين الفنانة يسرا، محمد حماقي، كريم عبد العزيز، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، المنتج تامر مرسي،عزيز الشافعي، المنتج والفنان عماد زيادة .

كما حضر حفل الزفاف الفنان هشام ماجد ، ويوسف الشريف، والاعلامي عمرو الليثي، والمخرج معتز التوني، والذي كان في استقبال الفنان محمد عادل إمام.

وتغيب الفنان الكبير عادل إمام عن حضور حفل الزفاف، حيث فضل ان يظل مبتعدًا عن الصور التي كان يتوقع ان تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

احتفل المخرج رامي عادل إمام بعقد قران نجله الأكبر عادل، حفيد الفنان القدير عادل إمام، فى حفل عائلي اقتصر علي الأهل والاصدقاء المقربين خلال الايام القليلة الماضية.