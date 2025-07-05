حمادة هلال والشاعري وعباس في حفل زفاف ابنة محمد فؤاد .. صور

حرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة على حضور حفل زفاف ابنه الفنان محمد فؤاد، والمقام حاليا في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

ومن بين الحاضرين الفنان الكبير هاني رمزي، وهشام عباس ، حماده هلال، وحميد الشاعري، ومحمد لطفي، ونجم النادي الأهلي عماد متعب، والاعلامي طارق علام، كما أحيا حفل الزفاف الفنان إيهاب توفيق.

أعمال محمد فؤاد

من جهة أخرى، كشف الفنان محمد فؤاد عن موعد طرح ألبومه الجديد، والذي يعود به إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.

وقال محمد فؤاد، في تصريحات تلفزيونية: “أنا بنتهي دلوقتي من أحلى ألبوم ممكن يعمله محمد فؤاد في حياته قريبا جدا، بعد رمضان على طول هتشوفوا المفاجأت الحلوة”.