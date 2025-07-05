إعلانات بـ 4 ملايين جنيه.. أسباب غياب عبد الله السعيد عن معسكر الإسماعيلية

طالب وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك المسئولين عن الكرة بالنادي التجديد لـ عبدالله السعيد لمدة موسم واحد، كاشفا أسباب الأزمة الماضية بشأن تجديد تعاقده مع الأبيض.

وقال القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "أنا مع تجديد عقد عبدالله السعيد مع الزمالك لمدة موسم واحد فقط".

وتابع: "يجب أن يكون التجديد لمدة موسم واحد حتى نرى هل سيستطيع السعيد تقديم مردود جيد في تلك الفترة".

وعن أزمة تجديد السعيد وغيابه عن معسكر الإسماعيلية قال: " اللاعب كان له مستحقات متأخرة بقيمة 4 مليون جنيه خاصة ببعض الإعلانات - كانوا من فترة قديمة وليست مستحقات حديثة".

وأكمل: "كان هناك خلافات في موضوع التجديد، وكان بيدوس على نفسه علشان يلعب وعنده آلم في ضهره".

وقال: "ما أحزن عبدالله السعيد هو التراجع في الاتفاق الذي حدث، وأخبرني إن كان فيه تغيير يبقى مش عايز أجدد، ومفيش حاجة اسمها بعد الاتفاق نختلف، ولكنه أكد أنه ليس لديه مانع في التجديد بشرط الحصول على فلوسه".

واختتم: " قلت للسعيد تعالى اتمرن عشان خاطري فوافق، وأخبرني أنه سيتدرب بشكل عادي جدا وليس لديه أي مشكلة".