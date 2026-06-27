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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد أبو داود: دوري في أب ولكن هو الأقرب لي.. خاص

محمد أبو داود
محمد أبو داود
تقى الجيزاوي

تحدث الفنان محمد أبو داود عن أعماله الذى شارك بها فى ماراثون رمضان الماضي ، مؤكدًا أن شخصية الأب الذى قدمها في مسلسلى “أب ولكن" و" على قد الحب" تعد من أقرب الشخصيات إلى قلبه خلال مشواره الفني.

وأوضح محمد أبو داود فى تصريح خاص لموقع"صدى البلد" أن هذا النوع من الأدوار لا يعتمد على الشكل التقليدي لشخصية الأب، بل يقدمها في مراحل إنسانية مختلفة، تحمل أخطاء ومحاولات مستمرة للتصحيح وتحمل المسؤولية داخل الأسرة.

وأضاف أن ما يميز هذه الأدوار بالنسبة له هو كونها قريبة من الواقع، حيث تعكس مشاعر الخوف والضغط داخل العلاقات الأسرية بشكل بسيط ومباشر.

وأكد أن هذه التجربة تمثل له محطة مهمة لأنها تعتمد على تفاصيل إنسانية حقيقية، وليس مجرد أحداث درامية تقليدية.

محمد أبو داود يعلق على انتقادات فيلم برشامة 

وعلق الفنان محمد أبو داود على الانتقادات التى وجهت لأحدث أفلامه “برشامة”، وحالة الجدل التي أثيرت حول بعض مشاهده المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أبو داود: إنه قرأ بعض الآراء المنتقدة للفيلم، لكنه لا يتفق مع ما تم تداوله بشأن وجود إساءة أو ربط بالجانب الديني، مؤكدًا أن هذا الفهم غير صحيح وأن العمل لا يحمل أي نية في هذا الاتجاه.
وأوضح محمد أبو داود أن بعض المشاهد تم تفسيرها بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أن الفيلم في الأساس يقدم قصة اجتماعية في إطار كوميدي تدور حول الغش ومحاولات التحايل داخل المجتمع، وهو ما كان الهدف الأساسي من العمل.

مسلسل "أب ولكن"

وشارك مسلسل "أب ولكن" فى النصف الثانى من الماراثون الرمضاني 2026 من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج Synergy للمنتج تامر مرسي، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الدرامية التي تناقش قضايا أسرية وإنسانية مختلفة من خلال علاقات عائلية متشابكة.

وتدور أحداث العمل في 15 حلقة فقط، حيث يعتمد على تصاعد درامي سريع، ويستعرض مجموعة من الحكايات الاجتماعية التي تعكس طبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية، مع تسليط الضوء على الروابط الإنسانية بين الآباء والأبناء والأجداد.

محمد أبو داود فيلم برشامة مسلسل أب ولكن اعمال محمد أبو داود

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