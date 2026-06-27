مودريتش في مواجهة سيمينيو.. إعلان تشكيل مباراة كرواتيا وغانا بالمونديال

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب غانا تشكيل فريقه لمواجهة منتخب كرواتيا، مساء اليوم السبت، على ملعب لينكولن فاينانشيال فيلد في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتى يوم 19 يوليو القادم.

وجاء تشكيل المنتخب الغاني كالتالي …حراسة المرمي: بنجامين أساري.

خط الدفاع: جيديون مينساه وجوناس أدجيتي ومارفن سينايا وديريك لوكاسين.

خط الوسط: توماس بارتي وكواسي سيبو وإليشا أووسو.

خط الهجوم: جوردان أيو وأنطوان سيمينيو وكمال الدين سليمانا.

فيما أعلن داليتش مدرب كرواتيا تشكيله على النحو الآتي: حراسة المرمي …دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: إيفان بيرشيتش وجوسيب سوتالو ومارين بونجراتشيتش وجوسيب ستايشيتش.

خط الوسط: لوكا مودريتش وبيتار سوسيتش ومارتن باتورينا وماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: نيكولا فلاسيتش وأنتي بوديمير.

وضمن منتخب غانا تأهله لدور الـ 32 بالمونديال قبل خوض مواجهة كرواتيا، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الإنجليزي صاحب الصدارة، بينما يسعى منتخب كرواتيا لتفادي الهزيمة؛ لبلوغ الدور القادم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.