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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تجديد رخصة السيارة 2026 .. الشروط والأوراق والخطوات

تجديد رخصة السيارة 2026.. الشروط والأوراق وخطوات التجديد
تجديد رخصة السيارة 2026.. الشروط والأوراق وخطوات التجديد
عبد الفتاح تركي

تجديد رخصة السيارة 2026 .. يتزايد اهتمام مالكي السيارات بالبحث عن خطوات تجديد رخصة السيارة 2026، بالتزامن مع استمرار التوسع في الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات الترخيص، وتقليل التكدس داخل وحدات المرور، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بصورة أسرع وأكثر سهولة.

وحددت الإدارة العامة للمرور الضوابط والإجراءات المنظمة لتجديد رخص المركبات، سواء من خلال التوجه مباشرة إلى وحدة المرور المختصة، أو باستخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة مرور مصر، التي تتيح تنفيذ عدد من إجراءات التجديد وفق ضوابط وشروط محددة.

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المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف لرخصة السيارة

ويحرص آلاف المواطنين على التعرف إلى الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة، بالإضافة إلى شروط الاستفادة من خدمة التجديد الإلكتروني، لضمان استكمال جميع الإجراءات دون تأخير أو نقص في المستندات.

خطوات تجديد رخصة السيارة 2026

يتطلب تجديد رخصة السيارة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الأساسية داخل وحدة المرور التابع لها ملف المركبة، وذلك وفق الضوابط المعمول بها.

وتبدأ الإجراءات بالتوجه إلى وحدة المرور المختصة، ثم استخراج شهادة المخالفات المرورية وسدادها إذا كانت هناك مخالفات مسجلة على المركبة، يلي ذلك إجراء الفحص الفني للمركبة إذا كان هذا الإجراء مطلوبًا وفق حالتها.

وبعد ذلك يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة الخاصة بالتجديد، ثم سداد الرسوم والضرائب المقررة، إلى جانب التأمين الإجباري، وفي نهاية الإجراءات يتم استلام رخصة السيارة الجديدة والملصق الإلكتروني.

رخصة السيارة

شروط تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

أتاحت وزارة الداخلية خدمة تجديد رخص السيارات إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين، إلا أن الاستفادة من هذه الخدمة تتطلب استيفاء عدد من الشروط.

ومن أبرز هذه الشروط أن تكون المركبة سيارة ملاكي أو دراجة نارية، وألا تتجاوز سعة المحرك 2030 سي سي، مع ضرورة سداد جميع الرسوم والضرائب والمخالفات المرورية المستحقة.

كما يشترط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري سارية، وألا يكون هناك حظر بيع على المركبة، مع توافر الملصق الإلكتروني، وألا تكون السيارة بحاجة إلى إجراء فحص فني حتى يمكن إتمام عملية التجديد إلكترونيًا.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

يتعين على مالك السيارة تجهيز جميع المستندات المطلوبة قبل البدء في إجراءات التجديد، حتى يتم الانتهاء من المعاملة بسهولة ودون تأخير.

وتشمل الأوراق المطلوبة أصل رخصة السيارة المنتهية، وصورة من بطاقة الرقم القومي السارية مع الاطلاع على الأصل، بالإضافة إلى شهادة المخالفات أو براءة الذمة، ونموذج طلب تجديد الرخصة.

كما يجب تقديم إيصال سداد التأمين الإجباري، وما يثبت سداد الرسوم والضرائب المقررة، إلى جانب شراء ملف التجديد المخصص لإتمام الإجراءات داخل وحدة المرور.

رخصة السيارة

الفحص الفني ومتطلبات السلامة

يشترط أيضًا اجتياز الفحص الفني للمركبة في الحالات التي يتطلب فيها ذلك، مع التأكد من مطابقة السيارة لاشتراطات الأمن والمتانة المقررة.

كما يجب توافر حقيبة إسعافات أولية، ومثلث عاكس، وطفاية حريق داخل السيارة، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون المرور، باعتبارها من المتطلبات الأساسية اللازمة لاستكمال إجراءات الترخيص.

التجديد عبر بوابة مرور مصر

تتيح بوابة مرور مصر إمكانية الاستفادة من خدمة تجديد الرخصة إلكترونيًا للمركبات التي تستوفي جميع الشروط المعلنة، وهو ما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الحاجة إلى زيارة وحدات المرور، مع استمرار الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية التجديد.

كيفية استخراج رخصة السيارة 2026

ويُعد التأكد من استيفاء جميع الشروط وسداد الرسوم والمخالفات وتجهيز المستندات المطلوبة من أهم الخطوات التي تساعد على إتمام عملية التجديد بسهولة، سواء من خلال الخدمات الإلكترونية أو بالحضور إلى وحدة المرور المختصة، بما يضمن الحصول على الرخصة الجديدة واستكمال إجراءات الترخيص وفق القواعد المعمول بها.

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