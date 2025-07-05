المتحف اليوناني الروماني يطلق برنامج قادر بفني لذوي الاحتياجات

أطلقت الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف اليوناني الروماني، برنامج مدرسة "قادر بفني"، وهي برنامج تدريبي موجه لطلبة الجامعات بهدف إعدادهم للتعامل الفعّال، والتربوي مع ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المتاحف.

أوضحت إدارة المتحف اليوناني الروماني ، أن برنامج مدرسة قادر بفني ،ينال إهتمام كبير ،وذلك في إطار اهتمام الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بتنمية قدرات المجتمع في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.



أفادت إدارة المتحف ، أن البرنامج تضمن جولة إرشادية داخل المتحف، شارك فيها طلاب كلية التربية النوعية بالتعاون مع مجموعة من أحد الجمعيات، حيث تلقى الطلاب تدريبًا عمليًا على أساليب الشرح المتحفي لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تطبيقات واقعية على عدد من القطع الأثرية، بمشاركة نشطة من مجموعة من أبنائنا التابعين لـ جمعية أخري.



لفتت إدارة المتحف ، الى أن البرنامج شمل ورشة فنية حول إعادة تدوير الخشب، والخامات البيئية، تم خلالها تدريب المشاركين على تصميم، وتنفيذ لعبة تعليمية مخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس الدمج بين الفن، والتعلم، واحتياجات فئة مميزة من المجتمع.



نوهت إدارة المتحف ، أن إطلاق برنامج مدرسة قادر بفنى تأكيدًا على دور المتاحف كمؤسسات تعليمية دامجة تسعى لتقديم محتوى متاح لجميع فئات المجتمع دون استثناء.

