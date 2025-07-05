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بيومي فؤاد وسيد رجب يبدأون تصوير فيلم "شلة ثانوي"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيومي فؤاد وسيد رجب يبدأون تصوير فيلم "شلة ثانوي"

بيومي فؤاد وسيد رجب
بيومي فؤاد وسيد رجب
تقى الجيزاوي

يبدأ المخرج هشام الشافعي، تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "شلة ثانوي" خلال الأيام المقبلة، بطولة النجوم بيومي فؤاد وسيد رجب، وفتحي عبدالوهاب.

ويضم الفيلم كوكبة من الفنانين يجتمعون لأول مرة في عمل فني من تأليف، عبدالفتاح كمال.

الفيلم الجديد من إنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزي ، ويمثل عودة مهمة لهما إلى عالم السينما، بعد التركيز خلال السنوات الماضية في مجال الدراما.

ويدور الفيلم في قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كل منهم أزمة في مجاله تشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، يقدمون على إثبات قدراتهم من خلال عمل مدوي، مبهر، وغير قانوني، فيما تنتهز سمسارة فاتنة الفرصة وتحاول توجيه خطتهم لأغراض خبيثة، تنجح في إحداث الشقاق بينهم، لكن الصداقة تنتصر في النهاية.

وكتب المؤلف عبدالفتاح العديد من الأعمال تنوعت بين الروائية والتسجيلية والسيت كوم، بينها: سيت كوم (٦ ميدان التحرير) إخراج كاملة أبو ذكرى وفيلم (سقراط ونبيلة) إخراج هشام الشافعى وفيلم (شلة ثانوي) والحاصل على جائزة أفضل سيناريو - فرع كبار الكتاب تحت أسم فيلم (المدير) بمسابقة ساويرس الثقافية.

وأخرج المخرج هشام الشافعي،  العديد من الأفلام، من بينها: فيلم (إحنا اتقابلنا قبل كدا) بطولة (آسر ياسين - نيللى كريم) وفيلم (سقراط ونبيلة) بطولة (أشرف عبد الباقى - أحمد فتحى - محمد فهيم) ومسلسل (شارع عبد العزيز) الجزء الثانى بطولة (عمرو سعد).

بيومي فؤاد سيد رجب فيلم شلة ثانوي

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