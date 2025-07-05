الوطنية للانتخابات: المحاكم الابتدائية جاهزة لتلقي أوراق الترشح لمجلس الشيوخ

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة ببدء تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك اعتبارًا من صباح الغد وحتى يوم الخميس 10 يوليو، في 27 محافظة من خلال المحاكم الابتدائية المخصصة لذلك.

وأوضح بنداري، خلال تصريحات خاصة في برنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة على شاشة قناة المحور، أن الهيئة وفّرت برنامجًا إلكترونيًا موحدًا يتيح متابعة لحظية لكافة الأوراق المقدمة من المرشحين، ما يسهم في تعزيز الشفافية والدقة في الإجراءات، ويمنح الهيئة سيطرة كاملة على منظومة التقديم في كل محافظة.

وأضاف أن فترة التقديم تبدأ يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، وقد جرى تدريب الأطقم الفنية والقانونية داخل المحاكم الابتدائية لضمان انتظام سير العملية، وسط متابعة مباشرة من الهيئة المركزية.