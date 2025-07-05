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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق

متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق
متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق
أسماء عبد الحفيظ

الموز من أكثر الفواكه المحبوبة حول العالم، فهو غني بالعناصر الغذائية، سهل الحمل، ولذيذ الطعم. لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن توقيت تناول الموز يمكن أن يؤثر بشكل كبير على فوائده، خاصة إذا كنت تسعى إلى خسارة الوزن، أو تعزيز طاقتك اليومية، أو تحسين عملية الهضم.

متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟  

في هذا المقال، كشفت آسراءعطية أخصائى التغذية الإيكلينيكية، أسرار توقيت أكل الموز حسب الهدف، حتى تحصل على أقصى استفادة منه دون زيادة في الوزن أو اضطراب في الهضم.

 متى تأكل الموز لخسارة الوزن؟

وأوضحت أخصائي التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه إذا كنت في رحلة لإنقاص وزنك، لا تستغنِ عن الموز، لكن توقيت تناوله مهم جدًا.
 أفضل وقت: في الصباح مع وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات.
يحتوي الموز على ألياف قابلة للذوبان مثل "البكتين"، التي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقلل من الرغبة في تناول الطعام.

 تجنّب تناوله ليلًا قبل النوم، لأن الجسم في هذه الفترة يقلل من حرق السعرات، والموز يحتوي على نسبة طبيعية من السكريات قد تُخزن كدهون إذا لم تُحرق.

 متى تأكل الموز لزيادة الطاقة؟

هل تشعر بالخمول أو تحتاج إلى دفعة طبيعية من الطاقة خلال يومك؟ الموز هو الحل المثالي.
 أفضل وقت: قبل التمرين بـ 30 دقيقة أو بعده مباشرة.
الموز غني بـ الكربوهيدرات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، التي تمد الجسم بطاقة سريعة وطويلة الأمد. كما يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد على منع تشنجات العضلات أثناء التمرين.

 نصيحة ذهبية: تناول موزة مع القليل من زبدة الفول السوداني قبل التمرين يمنحك طاقة مضاعفة.

 متى تأكل الموز لتحسين الهضم؟

الموز

الموز صديق للمعدة، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم أو الإمساك.
 أفضل وقت: بين الوجبات أو في منتصف اليوم كوجبة خفيفة.
يحتوي الموز على ألياف "الإينولين"، وهي نوع من البريبايوتكس التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتحسن من حركة الجهاز الهضمي.

كما أن الموز يحتوي على الإنزيمات الطبيعية التي تسهّل هضم الكربوهيدرات وتهدّئ المعدة.

 لا يُفضَّل تناوله على معدة فارغة في الصباح الباكر لمن يعاني من حموضة المعدة، إذ قد يزيد من الشعور بالانتفاخ.

 هل يؤكل الموز ناضجًا أم أخضر؟

موز

الموز الأخضر: يحتوي على نشا مقاوم يُبطئ الهضم، ويقلل من امتصاص السكر، مما يجعله مفيدًا أكثر لخسارة الوزن.

الموز الناضج: أسهل في الهضم ويمنح طاقة سريعة، لكنه يحتوي على نسبة سكر أعلى.
 

متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم الموز العناصر الغذائية خسارة الوزن والطاقة والهضم تأكل الموز

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متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق

متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق
متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق
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