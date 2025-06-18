تعرف على علاقة الموز بالدايت

قدم الدتور احمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، اهمية تناول الموز لاصحاب الدايت .

و أضاف قائلاً: "عند تناولك للموز؛ سيمنحك شعورًا أطول بالشبع بفضل احتوائه على الالياف الغذائية ، فالإحساس بالامتلاء يُسهم في تقليل نوبات الجوع المفاجئة، مما يُقلل من احتمالية اللجوء إلى خيارات غير صحية بين الوجبات، والتي قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

من المفيد جدًا تناول الموز مع مصدر غني بـالبروتين لتعزيز الشعور بالشبع، ومن الأفكار اللذيذة:

-إضافة شرائح الموز إلى الزبادي اليوناني.

-دهن زبدة المكسرات (مثل زبدة الفول السوداني أو اللوز) على شرائح الموز.

فهذه الخيارات تعتبر وجبة خفيفة مشبعة ومغذية، تساعدك في الحفاظ على وزنك دون حرمان