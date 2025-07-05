كريم عبد العزيز و ماجد الكدواني ونجوم الفن بحفل زفاف حفيد عادل إمام | صور

رصدت عدسة صدى البلد صور نجوم الفن والشخصيات العامة في فرح حفيد الزعيم عادل امام



حرص عدد من النجوم على التواجد بحفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، والذي أقيم خلال الساعات الماضية بفيلا الزعيم بالمنصورية.

منهم الفنانة يسرا، محمد حماقي، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني ، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، المنتج تامر مرسي،عزيز الشافعي، المنتج والفنان عماد زيادة ، تامر حسني ، حماقي ، تامر حسين ، عزيز الشافعي ،

الفنان هشام ماجد ، ويوسف الشريف، والاعلامي عمرو الليثي، والمخرج معتز التوني، والذي كان في استقبال الفنان محمد عادل إمام.

وتغيب الفنان القدير عادل إمام عن حضور حفل الزفاف

احتفل المخرج رامي عادل إمام بعقد قران نجله الأكبر عادل، حفيد الفنان القدير عادل إمام، فى حفل عائلي اقتصر علي الأهل والاصدقاء المقربين خلال الايام القليلة الماضية.