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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان مجسم ..روجينا تتألق بإطلالة جذابة

روجينا
روجينا
ميرنا محمود

شاركت الفنانة روجينا متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت الفنانة روچينا بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان أوف شولدر مجسم باللون الاخضر،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.


أعمال روجينا


يُذكر أن روجينا شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “حسبة عمر”، الذي شارك في بطولته عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، على الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وكان من الأعمال ذات الـ15 حلقة فقط.

روجينا صور روجينا اطلالات النجوم

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