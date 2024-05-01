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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل البسملة آية في القرآن الكريم؟ خالد الجندي يجيب

خالد الجندي
خالد الجندي

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العلماء اختلفوا في موقف البسملة فى القرآن الكريم ومدى كونها آية من كل سورة أم لا، وتحدث عن أن العلماء انقسموا إلى أربع أقسام في موقف البسملة هي من سور القرآن أو ليست من سور القران وواضح أننا نتعامل معها أنها آية في سورة الفاتحة فقط حيث رُقمت في هذه السورة فقط.

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وأضاف خالد الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، أن العلماء انقسموا، فالرأي الأول يقول أنها ليست آية لسور القرآن وهذا رأي قراء المدينة والبصرة والشام والإمام مالك، والرأي الثاني يقول هي آية لسور القران وهذا الرأي عليه قراء مكة والكوفة والإمام الشافعي وكل فريق عنده أدله ظنية واجتهاد وشيء عظيم.

وتابع: "الرأي الثالث يقول في الفاتحة آية فقط وده رأي الامام احمد ابن حنبل، والرأي الرابع يقول إنها آية منفردة بسور القران وبيقول هي آية منفصلة للفصل بين سور القرآن وده راي الإمام أبو حنيفة ورواية عن أحمد ابن حنبل".
 

الشيخ خالد الجندي سورة الفاتحة القرآن سور القرآن

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