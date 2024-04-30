خالد الجندي: هناك عرض يومي لأعمال الناس على الله

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك عرضا يوميا لأعمال الناس على الله، والله سبحانه وتعالى فصل أعمال الليل عن النهار، وهو ما يفسره الحديث النبوي الشريف: "عن أَبي هُريرةَ قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَتَعَاقَبُونَ فِيكم مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وملائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيجْتَمِعُونَ في صَلاةِ الصُّبْحِ وصلاةِ العصْرِ، ثُمَّ يعْرُجُ الَّذِينَ باتُوا فِيكم، فيسْأَلُهُمُ اللَّه وهُو أَعْلمُ بهِمْ: كَيفَ تَرَكتمْ عِبادِي؟ فَيقُولُونَ: تَركنَاهُمْ وهُمْ يُصَلُّونَ، وأَتيناهُمْ وهُمْ يُصلُّون".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "فى ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون فى صلاة العصر ويعرجون بعمل العبد إلى الله عز وجل،وفى كمان عرض أسبوعى يوم الخميس وعرض سنوى بيكون فى شهر شعبان".

وأوضح: "لما تصلى الظهر والعصر اعرف إن عملك تم رفعه إلى الله، وصلاة المغرب والعشاء مضمومة فى العرض".