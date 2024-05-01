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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أبو اليزيد سلامة: مسابقة الأزهر للقرآن هدفها اكتشاف المنشاوي ومصطفى إسماعيل جدد

ابو اليزيد سلامة
ابو اليزيد سلامة

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير شؤون القرآن الكريم بالازهر الشريف، إن مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم، تهدف لتربية النش على القرآن الكريم وأخلاق كتاب الله، لافتا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف يتابع ويرعى المسابقة بشكل خاص.


وأوضح مدير شئون القرآن الكريم  بالأزهر الشريف،   اليوم الأربعاء: "عدد المشاركين فى المسابقة ١٥٠ الف مشارك، والمسابقة مارثون ومنافسة شريفة، ومحاولة لانتاج مشايخ كبار من القراء مثل المنشاوى ومصطفى إسماعيل".


وأضاف: "وتتكون المسابقة من أربعة مستويات بجوائز تتجاوز 25 مليون جنيه، هي: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مرتلا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 250 ألف جنيه والمركز العاشر 90 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى.

والمستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملا، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 150 ألف جنيه والمركز العاشر 60 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.

والمستوى الثالث: حفظ عشرين جزءا بدءا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 50 ألف جنيه والمركز العاشر 32 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.

وأما المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 40 ألف جنيه والمركز العاشر 22 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 4 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.

 
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
 

بو اليزيد سلامة شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف مسابقة الأزهر الشريف

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