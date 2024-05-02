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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

عاصم الجزار: مشروع «صواري» يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة والخدمات الاستثمارية

عاصم الجزار
عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، و310 فيلات، بنسب إنجاز تخطت 80 %، بالتجمع العمراني "صوارى" فى منطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، والذى تبلغ مساحته 419.74 فدان، حيث يهدف مشروع "صوارى" لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، كما يهدف للمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح وزير الإسكان، أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني "صوارى"، يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ومشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترًا، وجارٍ أيضاً تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.

وأضاف الوزير: يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناَ بأرض التجمع العمرانى "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.

وأشار المهندس أيمن محمد عبدالتواب، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة - المشرف على التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، إلى أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، باجمالى 60 قطعة أرض، وبلغت نسبة تنفيذها الإجمالية 25 %، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "معا نبنى المستقبل".


 

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