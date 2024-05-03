منة فضالي تثير الجدل بإطلالة صيفية جديدة | شاهد

نشرت النجمة منة فضالي صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما أبرز من أنوثتها.

تفاصيل إطلالة منة فضالي

وارتدت منة فضالي "توب هاي ستوميك كت" بحمالات رفيعة باللون الأسود، وعليه بنطال طويل وواسع من القماش باللونين الأسود والأبيض.

فيما اختارت منة فضالي ترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة.

ولم تتكلف منة فضالي في وضع المكياج، فقامت بوضع أحمر شفاه باللون الفوشيا، مع الماسكرا، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.

وتزينت منة فضالي بارتداء قلادة وقرطين وأسورة وساعة يد باللون للفضي، وهو ما تلائم من إطلالتها.

منة فضالي

منة فضالي