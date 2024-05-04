عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التموين تشن حملات لضبط الأسعار في القليوبية

الحملات التموينية
الحملات التموينية

فى إطار متابعة ومراقبة الاسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه و توجيهات المهندسة  منال احسان وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بضرورة تشديد الرقابه علي المخابز السياحية  والاسواق تشكلت يوم الجمعة الموافق 2024/5/3 عدة حملات للمديرية و الادارات.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد  113 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون اذن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل.

كما تم تحرير عدد 1 محضر جنحه  لمخبز إفرنجي لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر جنحه  لمحل سلع   غذائية  لعدم الاعلان عن الاسعار  كما تم تحرير محضر جنحه لمحل بقاله لعدم الاعلان عن الاسعار، و تحرير محضر جنحة لمحل سوبر ماركت لعدم الاعلان عن الاسعار في كارت منفصل او قائمه اجمالية، كما تم تحرير محضر جنحه لمحل مواد غذائيه لعدم الاعلان عن الاسعار وتحرير محضر جنحه لمحل بقاله وذلك لعدم الاعلان عن الاسعار.

كما تم المرور على محلات الأسماك والفسيخ والرنجه  وتحرير محضر وذلك لعدم الإعلان عن الاسعار وقد سبق المرور على محلات السردين والتي تم تحريز كميات سردين بدون بيانات.

وتم المرور بحمله على المحلات الاسماك والرنجه والفسيخ والسردين و تحرير  13  مخالفه عدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود تراخيص وعدم وجود فواتير، وكما تم المرور على كافة إلانشطه التموينيه والتجارية وتم تحرير عدد 12 مخالفه عدم وجود ترخيص، وعدد 6 مخالفات عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة مختلفه، بكميات سردين بدون بيانات وقدرها 1250 كيلو جرام، و16 علبه بلاستيك لحوم مفرومه مجهوله المصدر، وعدد  ١٢ علبه بلاستيكيه كرنب.

التموين ضبط الأسعار القليوبية المخابز السياحية مخابز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

لاعب شهير فى الزمالك.. إبراهيم سعيد يكشف عن طلب صادم من جوميز

ترشيحاتنا

لندن تتوقع بدء عمليات ترحيل اللاجئين إلى رواندا في يوليو المقبل

حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات

مكافحة المنشطات: حق رمضان صبحي فى المشاركة بالمباريات لحين تحليل العينة الثانية

وفاة الإذاعي أحمد أبو السعود.. وتشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة

وقف التراخيص.. التلاعب فى لوحة سيارتك يعرضك لعقوبة صارمة

تحفة شبابية.. شاومي تستعد لإطلاق هاتفها المميز Poco F6 Pro


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالألوان الصناعية.. نصائح للأطفال لتجميل البيض في شم النسيم بأمان

ميني سيارة.. التفاصيل الكاملة لـ سوزوكي سويفت 2024 الجديدة

بملابس الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين اليوجا

بمكونات من مطبخك.. طرق تلوين بيض شم النسيم بألوان طبيعية   

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ