التموين تشن حملات لضبط الأسعار في القليوبية

فى إطار متابعة ومراقبة الاسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه و توجيهات المهندسة منال احسان وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بضرورة تشديد الرقابه علي المخابز السياحية والاسواق تشكلت يوم الجمعة الموافق 2024/5/3 عدة حملات للمديرية و الادارات.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 113 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون اذن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل.

كما تم تحرير عدد 1 محضر جنحه لمخبز إفرنجي لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر جنحه لمحل سلع غذائية لعدم الاعلان عن الاسعار كما تم تحرير محضر جنحه لمحل بقاله لعدم الاعلان عن الاسعار، و تحرير محضر جنحة لمحل سوبر ماركت لعدم الاعلان عن الاسعار في كارت منفصل او قائمه اجمالية، كما تم تحرير محضر جنحه لمحل مواد غذائيه لعدم الاعلان عن الاسعار وتحرير محضر جنحه لمحل بقاله وذلك لعدم الاعلان عن الاسعار.

كما تم المرور على محلات الأسماك والفسيخ والرنجه وتحرير محضر وذلك لعدم الإعلان عن الاسعار وقد سبق المرور على محلات السردين والتي تم تحريز كميات سردين بدون بيانات.

وتم المرور بحمله على المحلات الاسماك والرنجه والفسيخ والسردين و تحرير 13 مخالفه عدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود تراخيص وعدم وجود فواتير، وكما تم المرور على كافة إلانشطه التموينيه والتجارية وتم تحرير عدد 12 مخالفه عدم وجود ترخيص، وعدد 6 مخالفات عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة مختلفه، بكميات سردين بدون بيانات وقدرها 1250 كيلو جرام، و16 علبه بلاستيك لحوم مفرومه مجهوله المصدر، وعدد ١٢ علبه بلاستيكيه كرنب.