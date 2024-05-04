حسين هريدى: الهدف الإسرائيلى من حرب غزة السيطرة على الحدود المصرية الفلسطينية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كل المعارك حاليا تدور على أراضي عربية، وبالتالي المنطقة بالكامل في حالة صراع.

وأكد السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الهدف الإسرائيلي من حرب غزة الآن ليس استهداف كتائب حماس في فلسطين، ولكن الهدف الأساسي هو الوقوف على حدود مصر مع قطاع غزة والسيطرة على هذه الحدود لفترة زمنية لا تقل عن ١٠ سنوات، وهذا بناء على تحليله الشخصي لبعض التصريحات المتعلقة ببعض النماذج الصهيونية التي تم الإفصاح عنها.

وأضاف في حديثه، أن مصر من أكبر الدول التي تضررت من هذه الحرب في فلسطين، معبرة: "كيف تعاملت مصر مع هذه الحرب، مصر تأثرت اقتصاديًا سلبيًا من هذه الحرب الصهيونية، خاصة وأن مصر واجهت تحديات كثيرة اقتصادية بداية من كرونا مرورًا بالحرب الأكرانية الروسية".

تفاصيل برنامج الشاهد



يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.