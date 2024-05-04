تسلا ترفع دعوى قضائية ضد شركة هندية وتتهمها بإنتهاك علامتها التجارية

رفعت شركة تسلا Tesla الأميركية لصناعة السيارات، دعوى قضائية على شركة هندية لإنتاج البطاريات، متهمة إياها بانتهاك حقوق علامتها التجارية باستخدام اسم العلامة التجارية (Tesla Power) للترويج لمنتجاتها.

وطالبت شركة Tesla بتعويضات وإصدار إنذار قضائي دائم ضد الشركة من قاضٍ في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت شركة Tesla، في جلسة استماع بالمحكمة العليا في دلهي، هذا الأسبوع إن الشركة الهندية واصلت الإعلان عن منتجاتها بالعلامة التجارية (Tesla Power) على الرغم من إخطار بالتوقف والكف أُرسل إليها في أبريل 2022، وفقاً لتفاصيل الجلسات التي نشرتها المحكمة على موقعها على الإنترنت الجمعة 3 مايو، بحسب وكالة رويترز.

وفي جلسة الاستماع، قالت شركة Tesla Power India الهندية المحدودة، إن عملها الرئيسي هو تصنيع "بطاريات حمض الرصاص" وليس لديها أي نية لإنتاج سيارات كهربائية.

وأمهل القاضي الشركة الهندية ثلاثة أسابيع لتقدم ردوداً مكتوبة بعد أن سلمت مجموعة من الوثائق لدعم دفاعها، بحسب ما جاء في وثائق المحكمة.

وتأسست شركة Tesla، التي يملكها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك في الهند بولاية ديلاوير، وتتهم الشركة الهندية باستخدام الاسمين التجاريين (Tesla Power) و(Tesla Power USA).

وتضمنت وثائق المحكمة لقطات شاشة موقع إنترنت يُظهر أن شركة (Tesla Power USA) يقع مقرها الرئيسي أيضاً في ولاية ديلاوير، و"معترف بأنها رائد وقائد في تقديم بطاريات ميسورة السعر" ولها "حضور قوي جداً في الهند".

وقال ممثل لشركة Tesla Power، لرويترز، إن الشركة موجودة في الهند قبل فترة طويلة من وجود شركة Tesla التي يملكها ماسك وحصلت على جميع الموافقات الحكومية. وقال مانوج باهوا من شركة Tesla Power: "لم نزعم قط أننا على صلة بشركة Tesla التابعة لإيلون ماسك".

وأخبرت Tesla القاضي أنها اكتشفت أن الشركة الهندية تستخدم اسم علامتها التجارية في عام 2022 ولم تفلح في إثنائها عن ذلك، مما اضطرها إلى رفع الدعوى القضائية.

وتأتي هذه القضية بعد أن ألغى ماسك زيارته للهند التي كانت مزمعة في 21 أبريل/للاجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعقد جلسة الاستماع التالية في قضية العلامة التجارية في 22 مايو