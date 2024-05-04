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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرضه بالسينمات 22 مايو.. طرح البوستر الرسمي لفيلم بنقدر ظروفك

بوستر فيلم بنقدر
بوستر فيلم بنقدر ظروفك

طرحت شركة كولومبيا للإنتاج الفني، البوستر الرسمي لفيلم "بنقدر ظروفك" استعدادا لعرضه بالسينمات ودور العرض يوم ٢٢ مايو الجاري.

وتصدر البوستر الرسمي، أبطال فيلم بنقدر ظروفك أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير.

قصة فيلم بنقدر ظروفك تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

 

فيلم بنقدر ظروفك

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

بوستر فيلم بنقدر ظروفك
بوستر فيلم بنقدر ظروفك
بوستر فيلم بنقدر ظروفك
بوستر فيلم بنقدر ظروفك
بنقدر ظروفك احمد الفيشاوي نسرين طافش مي سليم محمود حافظ فيلم بنقدر ظروفك

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