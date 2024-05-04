أوكرانيا تصد العشرات من الهجمات الروسية وموسكو تسقط صواريخ أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها تمكنت من صد عشرات الهجمات الروسية معظمها بالقرب من باخموت وأفديفكا.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إسقاط صواريخ طويلة المدى أمريكية الصنع فوق شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات دفاعها الجوي أسقطت أربعة صواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع فوق شبه جزيرة القرم، وهي أسلحة تعرف باسم أنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية (أتاكمس) والتي شحنتها واشنطن إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل العملية.

وقال مسؤولون روس يوم الثلاثاء الماضي، إن أوكرانيا هاجمت شبه جزيرة القرم باستخدام نظام أتاكمس في محاولة لاختراق الدفاعات الجوية الروسية في شبه الجزيرة التي ضمتها، لكن تم إسقاط ستة منها.