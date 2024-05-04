احتفالية فنية على شواطئ روميل خلال أعياد شم النسيم بمطروح

أعلن محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح أنه ستقام احتفاليه يوم الإثنين ٦ مايو مع الاحتفالات بشم النسيم بشاطئ روميل من الساعة ١١ صباحا حتى الساعة ١ ظهرا.

وأضاف أن الهدف من الاحتفالية وذلك لإضفاء البهجة والسرور على موطني وزوار المحافظة خلال أعياد تتضمن الاحتفالية مسابقات ترفيهية وعروض فنون شعبية ومسابقات رياضية وتقديم هدايا قيمه للسادة المشاركين.

وأشار أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بالتجهيزات وتكثيف كافة الجهات بالمحافظة استعداداتها خلال هذا الأسبوع مع الاحتفالات بعيد القيامة للإخوة الأقباط وأعياد الربيع مع الإقبال السياحي على المحافظة، ورفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة في كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.